Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения

Бывшему главе Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании в 2007 году.

63-летний политик был задержан 20 марта, когда пришел на слушания по делу о нарушениях финансирования его избирательной кампании. Как пишет издание Monde, сейчас Саркози находится под судебным контролем.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — информирует издание.

Как передает Middle East Monitor, сын умершего в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил о готовности дать показания против Саркози. Он якобы был свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.

В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что Саркози отвергает все предъявленные ему обвинения.

Эксперт-международник Сергей Толстов рассказал "Обозревателю", что если следствие докажет, что избирательная кампания Саркози финансировалась из-за рубежа, ему может грозить обвинение в измене.

Напомним, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Проведенный ранее допрос Саркози стал первым в рамках уголовного производства, которое длится уже больше трех лет.

Как сообщал "Обозреватель", в первом раунде президентских праймериз во Франции в 2016 году Саркози набрал 23%.