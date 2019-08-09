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Экс-президента Киргизии арестовали: что известно

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Бывшего президента Киргизии Алмазбек Атамбаев арестовали до 26 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева. 8 августа Атамбаев добровольно сдался силовикам после штурма.

При этом его сторонники предпринимали попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города.

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Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

"24"

Сейчас известно, что Атамбаев был отправлен в СИЗО. Он проходит по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-главу государства обвиняют в коррупции.

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа в кыргызстанском селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.

Возле его резиденции, куда прибыл отряд спецназа для штурма здания, развязалась стрельба, в результате чего были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб. Атамбаев признался, что сам стрелял в сторону силовиков. По его словам, он не хотел попасть в людей.

Бывшего главу государства обвиняют в коррупционных деяниях, узурпации власти, фальсификации документов и других незаконных действиях. Если суд докажет его вину, Атамбаеву грозит пожизненный срок. Подробнее о том, кем является экс-президент Киргизии и что сейчас происходит в стране, читайте тут.

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Читайте все новости по теме "Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева" на OBOZREVATEL.

Тема
Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева
Персона
Алмазбек Атамбаев
Место
Киргизия
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А экс-президент Украины удрал и где он теперь и вернётся ли - большой вопрос ! Ну ка, любители хряка, просветите народ где он прячется ?
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