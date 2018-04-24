Экс-президент США срочно госпитализирован: он в реанимации

Экс-президент США Джордж Буш-старший был срочно госпитализирован и на данный момент находится в реанимации.

Причиной госпитализации стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции), передает "Лента.ру".

Родственники заявили, что бывший президент реагирует на лечение и пообещали сообщить о его состоянии, как только появятся новости.

Джордж Буш - старший

Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти жены. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. Он руководил страной c 1989 по 1993 годы. Сейчас ему 93 года.

Как сообщал "Обозреватель", 18 апреля США на 92 году жизни умерла бывшая первая леди Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.