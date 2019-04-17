Экс-президент Перу застрелился перед арестом за коррупцию: все подробности

Экс-президент Перу Алан Гарсия попытался застрелиться перед арестом из-за подозрений во взяточничестве.

Как передает ВВС, политик выстрелил себе в голову за несколько минут до задержания. Его успели доставить в столичную больницу Лимы и провести операцию, однако спасти не смогли.

Медики сообщили, что он получил сквозное ранение и перенес три остановки сердца.

Алан Гарсия REUTERS

Гарсию обвиняли в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht, однако он отрицал подозрения, назвав их "политическим преследованием".

Действующий президент Перу Мартин Вискарра подтвердил смерть Гарсии, выразив в Twitter соболезнования его семье и близким.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер предшественник Владимира Путина в ФСБ Николай Ковалев.

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