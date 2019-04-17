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Экс-президент Перу застрелился перед арестом за коррупцию: все подробности

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Экс-президент Перу Алан Гарсия попытался застрелиться перед арестом из-за подозрений во взяточничестве.

Как передает ВВС, политик выстрелил себе в голову за несколько минут до задержания. Его успели доставить в столичную больницу Лимы и провести операцию, однако спасти не смогли.

Медики сообщили, что он получил сквозное ранение и перенес три остановки сердца.

Новости
В Киеве прямо на улице умер экс-нардеп

Алан Гарсия

Алан Гарсия

REUTERS

Гарсию обвиняли в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht, однако он отрицал подозрения, назвав их "политическим преследованием".

Действующий президент Перу Мартин Вискарра подтвердил смерть Гарсии, выразив в Twitter соболезнования его семье и близким.

Экс-президент Перу застрелился перед арестом за коррупцию: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер предшественник Владимира Путина в ФСБ Николай Ковалев.

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Место
Перу
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Питон Каа
Питон Каа
Бандерлоги, а вы успеете догнать Порошенко, когда он из Украины когти рвать будет?
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
ПутЕну приготовиться!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Моше Фрогъ, А что у Путина есть офшоры в Панаме ? Или он отдыхать ездит на Мальдивы? Или может у него парочка заводов которые он прихапал в 90-е имеются. ?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пэтру на заметку
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