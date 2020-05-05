Экс-посол США в Украине скептически отнесся к новому "Минску"

Марина Лисничук Мир 00:15, 6.05.2020 Обновлено: 01:11, 6.05.2020

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер без оптимизма отреагировал на новые идеи украинской власти о переговорах в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Мнением по этому поводу он поделился в комментарии "Голосу Америки" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Какими бы ни были усилия нынешней власти Украины переформатировать минский процесс, к миру это не приведет, по крайней мере пока", – заявил американский политик.

Стивен Пайфер скептически отнесся к новому "Минску"

По его словам, еще с прошлого лета приоритетом президента Украины Владимира Зеленского и нынешнего главы ОП Андрея Ермака были попытки достичь прогресса в прекращении войны на Донбассе.

"Но их проблема в том, что они просто не могут сделать это в одностороннем порядке. Москва также принимает решения. К сожалению, все, что мы видели за последние пять-шесть месяцев, свидетельствует, что на данный момент Кремль не готов развязать конфликт на Донбассе. Он до сих пор видит ценность в использовании его в качестве инструмента давления на Киев", – добавил Пайфер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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