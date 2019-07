Экс-лоббистка украинского олигарха получит должность от Трампа

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть на пост главы пресс-службы Минфина США политолога Монику Кроули, которая ранее работала иностранным агентом у украинского олигарха Виктора Пинчука.

Как пишет "МК", ранее она отказалась от предложенной ей должности в Совете национальной безопасности при Белом доме в связи с обвинениями в плагиате.

О новом варианте заявила пресс-служба Белого дома.

Моника Кроули "Голос Америки"

На данный момент Кроули работает на посту старшего советника министра финансов по связям с общественностью.

Известно, что 1990-1994 гг. она консультировала экс-президента США Ричарда Никсона по вопросам внешней политики. С недавних пор она постоянно выступала в эфире Fox News, вела колонку в газете The Washington Times и публиковалась в The New York Times.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что машина олигарха Виктора Пинчука в конце мая неоднократно была замечена у ворот Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

