Экс-глава разведки Британии заявил об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что якобы располагает доказательствами того, что пандемия коронавируса возникла из-за несчастного случая в одной из лабораторий Китая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое признание он сделал в интервью Тhe Telegraph. По словам Дирлава, он ознакомился с докладом профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия в Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена. В статье якобы речь идет о том, что COVID-19 появился не природным путем, а был создан китайскими учеными.

Дирлав полагает, что эта информация повысит вероятность того, что КНР придется заплатить "репарации" за смерть и экономическую катастрофу, нанесенную всему миру.

Коронавирус

"Я думаю, что это началось как несчастный случай. Возникает вопрос: если Китай когда-нибудь признает ответственность, будет ли он платить компенсацию? Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем и то, как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству", – отметил экс-глава МИ-6.

По данным британских журналистов, статья, о которой упомянул Дирлав, уже несколько раз переписывалась, но пока еще нигде не публиковалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус COVID-19, спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он мог быть создан искусственным путем.