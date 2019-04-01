Экономика летит вниз: как Brexit ударил по карманам британцев

Уровень внутреннего валового продукта Великобритании из-за решения выйти из Евросоюза с 2016 года упал на 2,5%.

Согласно данным банка Goldman Sachs, экономика страны теряет около 600 млн фунтов стерлингов в неделю, пишет Euronews.

"Возникшая неопределенность в отношении будущих политических и экономических отношений с ЕС нанесла реальный ущерб экономике Великобритании", – сказано в сообщении.

Отмечается, главными потерями страны являются инвестиции и потребительские расходы. Великобритания теряет сотни миллионы долларов каждую неделю из-за Brexit.

Также аналитики утверждают, что в случае выхода Британии из ЕС без соглашения (жесткий Brexit), курс фунта стерлингов начнет резко падать. Однако если страна все же останется в составе Евросоюза, то ее экономика начнет расти.

Brexit

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