|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Экономика летит вниз: как Brexit ударил по карманам британцев

2.1тЧитать материал на украинском

Уровень внутреннего валового продукта Великобритании из-за решения выйти из Евросоюза с 2016 года упал на 2,5%.

Согласно данным банка Goldman Sachs, экономика страны теряет около 600 млн фунтов стерлингов в неделю, пишет Euronews.

"Возникшая неопределенность в отношении будущих политических и экономических отношений с ЕС нанесла реальный ущерб экономике Великобритании", – сказано в сообщении.

Новости
"Классические жертвы популизма": Портников указал на связь Brexit с Украиной

Отмечается, главными потерями страны являются инвестиции и потребительские расходы. Великобритания теряет сотни миллионы долларов каждую неделю из-за Brexit.

Также аналитики утверждают, что в случае выхода Британии из ЕС без соглашения (жесткий Brexit), курс фунта стерлингов начнет резко падать. Однако если страна все же останется в составе Евросоюза, то ее экономика начнет расти.

Brexit

Brexit

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения