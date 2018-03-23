России грозит военная заваруха. Отделиться может и Сибирь – оппозиционер

Оппозиционер из Новосибирска Егор Савин, возглавлявший региональное отделение российского ПАРНАСа и "Открытой России", принял решение искать политического убежища в США.

В интервью "Обозревателю" он рассказал о мотивах такого решения, о силе российской оппозиции, а также той ее части, которая находится за океаном, о многочисленных скандалах, в которых замешан Кремль, о первом лице государства, не стыдящемся размахивать "ядерной дубинкой", а также о судьбе народа, раз за разом выбирающего себе вечного царя.

- В чем состоял ваш главный мотив, когда вы принимали решение покинуть Россию?

- Я посчитал, что оставаться для меня стало опасным. Это было основное. А в остальном – целый комплекс проблем, начиная с того, что мой бизнес был полностью уничтожен, у меня постоянно были проблемы с полицией.

Фактически в России я остался у разбитого корыта, меня там ничего не держало. Все, что я создавал, было разрушено до основания. В 36 лет я оказался безработным, с тремя детьми, с опасностью сесть – и я решил не рисковать.

Егор Савин Открытая Россия

- Вы уже получили статус политического беженца в США?

- Я подал документы, но это длительная процедура. Однако сейчас я живу в США.

- Как вы оцениваете свои перспективы получить этот статус?

- Трудно загадывать. Я сделаю все, что от меня зависит.

- В последнее время наблюдается такая тенденция: яркие российские оппозиционеры, здравомыслящие люди либо, к сожалению, уходят из жизни, либо принимают решение покинуть страну. В отношении последних – значит ли это, что они де-факто ставят крест на России и ее будущем?

- Уехали не все. Я не могу сказать, что те люди, которые остались, не здравомыслящие. Если бы у меня не было семьи и детей, то, скорее всего, я бы остался. Думаю, те люди, которые несут ответственность не только за себя, вынуждены более критически оценивать сложившуюся ситуацию.

- По вашему мнению, насколько эффективной может быть оппозиционная борьба из-за океана?

- Главное – доносить свою позицию до представителей зарубежных сторон, до тех, от кого зависит введение и сохранение санкций. Я не думаю, что это большая потеря.

- В последнее время имело место множество скандалов, прямо или косвенно связанных с Кремлем: "кокаиновый" скандал, секс-скандал с участием российского олигарха и вице-премьера, отравление экс-шпиона Скрипаля… Вы не видите здесь причинно-следственной связи с "выборами" президента России?

- Я бы не сказал, что это приурочено к выборам. Скандалы происходят постоянно. Недавно был еще один скандал – допинговый скандал на Олимпиаде.

Новости В Госдуме связали отравление Скрипаля с допингом Олимпиады

На самом деле, постоянно что-то происходит, просто мы не всегда обращаем на это внимание. Я бы не сказал, что это как-то связано. Если посмотреть, что происходит, послушать представителей нашего МИДа, то я вообще не понимаю, как с такими идиотами могут общаться представители развитых стран.

- Ладно МИД – но мы-то слышали обращение первого лица 1 марта к Федеральному собранию, где он де-факто угрожал миру новой войной и показывал мультики с какой-то сверхмощной ракетой с непредсказуемой траекторией. Явная милитаристическая угроза Западу. Как это можно расценивать?

- Ну а как еще поддерживать рейтинг? Прежде всего, это посыл населению, избирателям, что мы – чокнутые, мы можем случайно что-нибудь натворить. Есть ведь районы, которые лучше обходить, куда лучше не лезть, где придурки живут отмороженные. Вот и в Кремле ведут себя как подворотная шпана, которая может что-то выкинуть. Это такой посыл Путина Западу – дескать, вы меня сильно не трогайте, я могу нажимать ядерные кнопки.

- Но согласитесь, такая позиция ведет к еще большей изоляции. Получается, что Кремлю нужна еще большая изоляция, нужен сплошной железный занавес?

- Думаю, для Путина это единственный способ удержать власть. Нужна изоляция, нужна эскалация, нужно повышение градуса. А если мы пойдем по пути либерализации, будем отказываться от этой конфликтности, то рано или поздно мы так и до честных выборов дойти можем.

- Мы понимаем, что Российская Федерация располагает большими природными ресурсами. Но имеются также и немалые экономические проблемы, уже не говоря о санкциях. По вашему мнению, способна ли Россия, отгородившись от всего мира, существовать какое-то время?

- Тут вопрос в том, насколько население готово терпеть. Вон Северная Корея отгородилась и как-то существует. Ясно, что Россия не опустится до уровня Северной Кореи. Но где тот предел, когда народ скажет: "Все, власть заигралась, хватит!" – я, честно говоря, не знаю.

Новости Тиллерсон заявил о полной изоляции России

Но в принципе полностью отгородиться от мира Россия не сможет хотя бы потому, что вся элита хранит свои сбережения за рубежом, и так или иначе, но контакт не будет потерян полностью. Будет публичная возня, устрашение, но я уверен, что у них нет планов полностью рвать связи, потому что это будет иметь катастрофические последствия для экономики.

- Кстати, об экономике. Вы знаете, что время от времени в контексте ужесточения экономических санкций говорится о возможности отключения России от системы SWIFT. Если РФ действительно отключат, это будет катастрофой или страна это переживет?

- Конечно, это вызовет большую проблему. Я не понимаю, как тогда будут вестись расчеты. Я не знаю, как они будут продавать нефть и газ. Конечно, это будет сложнее и дороже, и по экономике это, конечно, ударит. Но мне кажется, будут использовать какие-то другие каналы, и до отключения от SWIFT, скорее всего, не дойдет.

Запад не хочет сильной конфронтации с Россией, никто не хочет воевать. Как я понимаю, у Запада такое отношение – главное, чтобы он особенно за пределы границ не вылезал. Хотя, с другой стороны, Крым забрал – и Запад это проглотил. Самолет сбили – и тоже тишина.

- А еще ведет войну в Украине.

- Ну да, Западу это не нравится, но он не предпринимает жестких мер.

- То есть вы считаете, что Запад просто не хочет нервировать человека, у которого имеется ядерная кнопка?

- Наверное, да. Но я бы напомнил пример Северной Кореи. Ким Чен Ын может говорить что угодно и как угодно угрожать, главное – чтобы он особенно не вылезал. В случае с Россией – тот же самое. И Путин пока чувствует, куда можно, а куда нельзя.

- Это значит, что Путину можно лезть в Украину?

- Получается, можно.

- И несколько слов о "выборах" в России. Срок нелегитимного правления Путина продлевается еще на 6 лет. Российское общество в восторге от своего вечного царя, оппозиция, честно говоря, беззубая. Исходя из этого, как вы видите перспективы этой страны, этого государства?

- Будет происходить деградация.

- Деградация государства или деградация общества?

- Всего. Деградация экономики, деградация социальной сферы, образования, медицины и прочего. Соответственно, деградация культурного уровня и так далее. Это будет продолжаться, пока в бюджете не закончатся деньги – как в Советском Союзе, когда кончилось все. Сегодня платить пенсии – а нет пенсий, нет зарплат, нет ничего, все кончилось.

- При этом закончится и государство Российская Федерация?

- Я не исключаю, что это может привести к военным конфликтам. Думаю, заваруха может быть на Кавказе. Та же Чечня, Дагестан – очень нестабильные регионы.

- Они захотят просто отвалиться от России?

- Ну да. А также национальные республики захотят что-то сделать, захотят отделиться. Я не исключаю, что станет вопрос об отделении Сибири – смотря, как далеко мы зайдем. Россия показала, как надо проводить референдумы. Китай может очень удачно провести референдум на Дальнем Востоке. Проголосуют? Проголосуют.

Я не Нострадамус, чтобы загадывать, но пока все идет к этому.