"Его надо заменить!" Скандал с игнором Путина в Польше получил новый виток

Вместо президента РФ Владимира Путина в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, нужно пригласить кого-то из России.

Об этом в издании Polityka пишет польский журналист Марек Островский, отметив, что Россия – это не один Путин.

"Нет простого ответа, правильно ли это? В Европейском союзе, среди наших союзников, с Путиным ведутся политические разговоры, никто не избегает с ним диалога, однако на какие-либо торжества – которые придают встречам совсем другой, праздничный характер – сегодняшнего главу России не приглашают. Это правило нарушает только Венгрия. Суть в том, чтобы выразить осуждение аннексии Крыма и в целом того, что Россия прибегает к агрессии как элементу политики", – сказано в публикации.

Островский отметил: если бы Путина пригласили, он бы повторял риторику страны-агрессора.

"Путин произнес бы речь, в которой публично повторил бы обоснование своей политики, как сделал это несколько дней тому назад на годовщине аннексии Крыма. И с ним сложно было бы полемизировать", – объяснил он.

Журналист добавил, что отсутствие Путина может привести к появлению сообщений о "врожденной польской русофобии и фальсификации истории на Западе".

"Нашему президенту не очень везет в процессе организации торжеств, и это он показал в случае 100-летней годовщины обретения независимости Польшей. Может, на этот раз он придумает что-то лучше. Ему не надо приглашать Путина, но Россия – это не один Путин. Поэтому кого-то из России следует пригласить", – подытожил польский журналист.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша отреагировала на возмущения МИД России по поводу того, что российскую делегацию во главе с президентом Владимиром Путиным не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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