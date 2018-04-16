Не хотел критиковать Путина: экс-глава ФБР рассказал о загадке Трампа

Президент США Дональд Трамп не желает поддавать критике российского лидера Владимира Путина даже с глазу на глаз и во время личных разговоров.

Как заявил в интервью ABC News экс-глава ФБР Джеймс Коми, причина таких действий президента ему неясна.

"Я имею в виду, что для меня это было загадкой. Даже после того, как Трамп стал президентом, я осознал, что он не стал бы критиковать его даже наедине. Но я понял, что президент Трамп не стал бы этого делать даже с глазу на глаз, и я не знаю, почему это так", — отмечает Коми.

Джеймс Коми REUTERS

Как сообщал "Обозреватель", ранее Коми заявил, что у властей России может быть компромат на Трампа.