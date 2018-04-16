"Его член больше": пропагандист Познер признался в своем страхе и лжи на КремльТВ

Российский журналист и пропагандист, 84-летний Владимир Познер признался, что очень боится за своих внуков и считает, что конфликт с Белым Домом зашел слишком далеко.

"Я очень беспокоюсь, - сказал он в интервью The Sunday Times. - Я волнуюсь за моих внуков. На всем протяжении советского периода я никогда так не тревожился", пишет inopressa.

Журналист Мэттью Кэмпбелл заметил, что для иностранцев "учтивый Познер был моментально узнаваемым "лицом и голосом" Советского Союза".

"Я делал свою работу старательно, - сказал Познер в интервью. - Идея была в том, чтобы творить позитивную информацию о Советском Союзе. Я никогда не врал. Просто описывал позитивную сторону вещей".

По мнению Познера, сегодняшние российские пропагандисты работают очень грубо.

"По контрасту, сегодняшние главные кремлевские пропагандисты, сказал он, это "высокооплачиваемые телекомментаторы, у которых нет никакой идеологии" и "никакой совести". "Они врут. Посмотрите на то, что они изрыгают на Russia Today. Это фейковые новости", - заявил Познер.

Во время Карибского кризиса у Кеннеди и Хрущева "хватило мудрости, чтобы пойти на попятный", заметил собеседник издания, но сегодня - "полное отсутствие государственной мудрости, нет никого, у кого хватило бы духу встать и сказать: "Это зашло слишком далеко".

"Белый дом плохо приспособлен для того, чтобы иметь дело с любым конфликтом, - сказал Познер. - Его обитатель хочет лишь доказать, что его член, извините за выражение, больше, чем у кого бы то ни было".

Как сообщал "Обозреватель", Познер устроил скандал в прямом эфире из-за Путина.