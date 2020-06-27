Египет смягчил карантин и ждет украинских туристов

В субботу, 27 июня, Египет снял многие карантинные ограничения и собирается открывать регулярное и чартерное авиасообщение с 1-2 июля, в частности и для Украины.

Как сообщает Associated Press, в стране возобновили работу кафе, театры, клубы и спортзалы, а также мечети и церкви. Соответствующие шаги предприняты в связи со стремлением правительства спасти египетскую экономику, которая сильно пострадала от эпидемии вируса.

По словам премьер-министра Мустафы Мадбули, кафе могут открываться только на 25%. Мечетям и церквям также не разрешат проводить свои еженедельные основные службы, когда большие толпы традиционно собираются для поклонения.

"Люди с нетерпением ждали этого дня. Они скучают по мечетям", - сказал Реда эль-Сайед, молитвенный лидер мечети в Гизе.

Также в стране отменили комендантский час в ночное время и анонсировали возобновление туризма: с 1 июля авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях – в Европу, в Африку, на Ближний Восток, в Северную Америку.

Планируется также открытие важных туристических направлений для международных авиарейсов, начиная со 2 июля: к ним относятся южная часть Синайского полуострова, где расположен курорт Шарм-эль-Шейх, также откроют Хургаду и Марса-эль-Алам на побережье Красного моря и Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.

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