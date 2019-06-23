Эфиопию охватили массовые протесты: убит глава Генштаба

В Эфиопии (Африка) в ходе массовых беспорядков застрелили главу Генерального штаба. Вместе с ним были убиты еще несколько чиновников.

Население устроило протест после смены политического режима. Новая власть обещала прекратить диктаторский режим, а на деле еще больше усугубила его, пишет BBC.

"Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что начальник Генштаба страны Сеаре Меконнен застрелен в ходе беспорядков в северном регионе Амхара", – уточнили в СМИ.

Сеаре Меконнен Скриншот

Ранее правительство Эфиопии заявляло, что в Амхаре была попытка государственного переворота. В ходе массовых волнений по всей стране отключили интернет.

"Попытка переворота в региональном штате Амхара противоречит конституции и направлена ​​на то, чтобы сорвать с трудом завоеванный мир в регионе", – сообщили в офисе премьер-министра.

Эфиопия BBC

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году между Эфиопией и государством Эритрея закончилась война, которая длилась 20 лет. Конфликт произошел из-за спорной территории в приграничном регионе Бадме.

Еще одним неспокойным регионом Африки является Судан, где произошел военный переворот.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!