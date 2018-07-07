Ее хвалил Трамп: поддержавшая Россию британская журналистка оказалась расисткой и лгуньей

Российский пропагандистский телеканал "Первый" показал сюжет о британской журналистке Кэти Хопкинс, которая в своем Twitter назвала Россию "сильной и гостеприимной". Ее представили как известную телеведущую и автора статей в ведущих изданиях.

Однако издание The Insider тут же подкорректировало формулировку. На самом деле Хопкинс была уволена в 2017 году с радио из-за скандальных расистских высказываний. Кроме того, из-за ее колонок, признанных клеветническими, британские газеты проиграли несколько судебных процессов и вынуждены были заплатить крупные компенсации.

Отмечается, что в своих материалах она выражала ультраправые взгляды, ее не раз обвиняли в расизме. Африканских мигрантов, добирающихся по Средиземному морю до европейских берегов, она однажды сравнила с тараканами и заявила, что военный флот должен не дать им добраться до цели.

А о членах Палаты лордов она высказалась так: "Если честно, я не возражала бы, если бы мы заперли их в комнате и отравили газом".

Зато ее однажды похвалил в Twitter американский президент Дональд Трамп, назвав "уважаемым колумнистом" и поблагодарив за "сильные тексты о проблемах Великобритании с мусульманами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявлял, что он выступает "не за Россию", а за равноправный диалог между странами.