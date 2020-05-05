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6 мая • обновлено в 06:56
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Единственный симптом – на ногах: врачи рассказали о массе загадочных обращений больных COVID-19

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У некоторых людей, заразившихся COVID-19, не наблюдается никаких симптомов, кроме сыпи на ногах.

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Как сообщает DailyMail, в последнее время врачи говорят, что им поступает огромное количество звонков от людей, у которых единственным признаком нового коронавируса является подобное высыпание. В основном такое явление наблюдается у детей и подростков. Дерматолог из Калифорнийского университета Линди Фокс говорит, что таких обращений слишком много, чтобы сосчитать.

"Дерматологи завалены звонками людей, спрашивающих что это за пурпурная сыпь на пальцах рук и ног?", – поделилась она.

Тем не менее, сыпь не включена в список официальных симптомов COVID-19. Врачи же отмечают, что она является не симптомом коронавируса, а стандартной ответной реакцией организма на любую вирусную болезнь. Случаи подобных обращений регистрировались в Италии, Испании и других странах, где широко распространялся COVID-19.

У COVID-19 обнаружили новый симптом

У COVID-19 обнаружили новый симптом

DailyMail

У COVID-19 обнаружили новый симптом

У COVID-19 обнаружили новый симптом

DailyMail

"Нередко кто-то заболевает вирусной инфекцией и имеет сыпь или пятна на теле", – сказал в своем блоге пульмонолог доктор Умберто Чой из клиники Кливленда.

Также врачи отмечают, что обычно эта сыпь проходит сама по себе в течении недели, но если вы её заметили – это повод обратиться к лечащему врачу и пройти тест на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, симптомом заболевания коронавирусом COVID-19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нет ребята,это ш.и.з.о.ф.р.е.н.и.я,осталось совсем мало,подожите ,все станет не свои места,возможно дойдет не всем,что это было,многие просто не захотят признать,что их обули и побрили.
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