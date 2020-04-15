Единственная страна в мире поборола коронавирус: вылечились все

Гренландия – самый большой остров на планете – стала первой территорией в мире, которой удалось полностью побороть коронавирус.

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Там COVID-19 поразил 11 человек, но все они выздоровели и были выписаны с больниц. Об этом пишет High North News, а также свидетельствуют данные Worldometer.

Отмечается, что на острове, который является автономией в составе Дании, городе Нуук случаи заражения коронавирусом фиксировались со середины марта до начала апреля. При этом с 4 апреля не было выявлено ни одного нового инфицированного пациента.

В Гренландии от коронавируса вылечились все инфицированные

В то время, как во всем мире COVID-19 заразились уже два миллиона человек, в Гренландии инфицированных насчитывалось только 11. Всего же в стране 912 человек прошли тест на коронавирус с момента обнаружения первого случая болезни.

По словам премьер-министра Кима Кильсе, теперь власти планируют постепенное снятие карантина, который был введен из-за пандемии.

worldometers.info

Напомним, что OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Украине и мире.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от коронавируса COVID-19 не ранее, чем через год.

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