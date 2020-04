Мы специально не договаривались с профессором В.Соловьем, но так уж получилось, что следующий после 15 марта тур нашей с ним штабной игры "4-ая мировая война" состоялся 15 апреля. Теперь видимо придется встречаться регулярно (15 мая,15 июня) для анализа промежуточных итогов. Напомню, что я играю за американское deep state, а Валерий Дмитриевич за кремлевскую "мобилизационную группу", своего рода российское "deep stаte".

Кремлевская повестка дня 4-й мировой войны не ставит свой целью уничтожение ненавистных США, что можно было бы достичь только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны.

Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение Русского Мира, распад блока НАТО, унижение и дискредитация США как гаранта безопасности Запада. Заключение новой "Ялты", раздела мира на условиях, продиктованных Кремлем. В целом, это реванш за поражение СССР в третьей мировой (холодной) войне, так же как Вторая мировая война была для Гитлера попыткой реванша за поражение в Первой.

Стратегически замысел Путина-Патрушева сводился к тому, чтобы своей агрессией против одного из государств НАТО втянуть блок в прямое военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходстве. А затем, резко повысив ставки, миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции, угрожая в противном случае ограниченным ядерным ударом.

Надо сказать, что за последние лет пять Москва в ходе своей гибридной психологической войны с Западом значительно продвинулась к воплощению своего дерзкого замысла. Ведущие европейские державы психологически и политически были обработаны в духе подобного сценария. Президент Франции Макрон констатировал "смерть мозга НАТО" и благоразумно (как 80 лет до него Петен) перешел на сторону хорошего Гитлера. А что ему (Макрону) оставалось делать, когда в Белом Доме появился скандальный спекулянт недвижимостью, убежденный в том, что "Таллинн – это пригород Санкт-Петербурга и поэтому не стоит войны с Россией".

Огромной своей стратегической удачей восприняла Москва появление в Белом Доме этого замечательного человека. Для Кремля открывалась уникальная возможность "одним броском костей переиграть мировую историю". Но у, казалось бы, обреченного Запада оказался в запасе последний полк – американское deep state.

Не обращая особого внимания на Трампа, Пентагон предельно ясно сформулировал свой концептуальный ответ на угрозу Кремля использовать тактическое ядерное оружие в региональном конфликте в Балтии.

Для убедительности этот ответ был материально воплощен созданием и поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия.

В начале февраля 2020 года Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II на подводных лодках класса "Огайо", которые уже выходят с ними на патрулирования из американской военно-морской базы на восточном побережье США.

Логика этого шага в том, что четко сформулированная достоверная угроза ответного ограниченного ядерного удара должна послужить инструментом deterrence (сдерживания) Москвы от нанесения первого такого удара, а, следовательно, и вообще от изначальной агрессии в Балтии.

Тем самым классический экзистенциальный вопрос адресуется теперь уже не к Западу, а к Путину и его ближайшим соратникам: "Гг. Гангрена, Косой, Михал Иваныч, Солдат и как там вас еще, вы действительно готовы умереть за Нарву? Ужели вам покой не по карману?"

Все это я изложил 15 марта своему партнеру, игравшему за мобгруппу. Его следующий ход не заставил себя ждать:

Ответ США изучен в Кремле, план войны в Балтии модифицирован, но от него не отказались. Кто-кто, а Владимир Владимирович не боится угрозы ядерной войны.

Его окружение готово идти со своим Верховным Главнокомандующим, но некоторые из них не до самого конца.

Короновирус способствует планам Кремля. Европа парализована, учения "Defender2020" фактически свернуты.

Макрон управляем. Кремль уверен в способности Трампа парализовать на несколько дней возможный военный ответ американских военных. А России и не потребуется более пяти дней.

После сеанса связи я записал в своем дневнике:

Любопытно, на чем основана их уверенность в желании и, самое главное, в способности Трампа прослужить у них гауляйтером США в течение 5 дней. Он и 5 часов не продержится. Немедленнобудетактуализирован 4-йпункт 25-йпоправкикКонституцииСША, позволяющий the principal officers of the executive departments (Помпео, Эспер) объявитьчто the President is unable to discharge the powers and duties of his office. А "парализованные" военные и 5 часов дожидаться не будут. Закон позволяет им немедленно использовать силу для защиты американских военнослужащих, находящихся на территории балтийских стран.

Понимание этих обстоятельств непреодолимой силы, внутреннее осознание поражения Дзюдохерии в виртуальной 4-й мировой войне (2014-2020) будет неумолимо укореняться в бункере. Очень интересно было бы провести недели через две еще один тур нашей штабной игры в том же составе. Когда ближайшее окружение диктатора "не готово идти с ним до конца", это для него первый предупредительный звонок.

Ход за "мобгруппу" в следующем туре был, как и ожидалось, информативно насыщенным:

Мессианские устремления Кремля остались неизменными, и все его оперативные планы сохранились, но они модифицировались под влиянием известных обстоятельств: эпидемия коронавируса, очень серьезный фактически неразрешимый конфликт с кронпринцем Саудовской Аравии и развертывание США специального типа оружия ограниченной ядерной войны. Могу с уверенностью сказать, что Кремль не отказался от своих намерений в отношении Украины и Белоруссии и даже в отношении Прибалтики. Ждут рубежа мая-июня, когда эпидемия спадет в России и в то же время достигнет пиковых значений на Украине и в Белоруссии. Полным ходом идут неформальные фактически дружеские контакты с хорошо известными людьми в украинском руководстве. То же самое справедливо и в отношении белорусского истеблишмента. Планируется, что в критический момент эпидемии Украина и Белоруссия обратятся к России за помощью и братские военные вирусологи (подразделениями более серьезными чем в Италию) направятся в братскую Украину и братскую Белоруссию.

Европа даже, если эпидемия там пойдет на спад, еще долго будет оставаться парализованной. Что касается США, то появился новый очень важный элемент. Все обратили внимание на интенсивное, в обход американского deepstate, общение Владимира Владимировича с Дональдом Фрэдовичем. В этих контактах речь шла не только и не столько о нефти. Кремль дал понять Трампу, что готов оказать ему помощь во время президентской кампании, предоставив ему убийственный компромат на семью Байдена. Компромат этот уже якобы получен в Украине и будет еще дополнительно расширен.

Подразумевается, что в качестве благодарности Трамп должен сделать всего лишь одну маленькую вещь: заблокировать любую потенциальную политическую активность США в отношении России, когда та перейдёт к активным братским действиям на Украине и в Белоруссии.

Хочу подчеркнуть еще раз, что в силу определенных личностных обстоятельств Владимира Владимировича 2020-ый это последний год, когда Путин может политически реализовать неоднократно выраженную им концепцию "неразделённого русского народа". Он душу свою в нею вложил, если у него, конечно, есть душа или что-то её заменяющее. До последнего вздоха в жизни и во власти он будет сражаться за cвою идею-фикс и никогда не оставит малороссов, братьев своих меньших, в покое.

С абсолютной уверенностью могу сказать, что в отношении Украины и Белоруссии программа-минимум 2020 года реализуется более чем успешно и весьма последовательно, шаг за шагом. Все это происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени.

Какие можно сделать выводы теперь уже по результатам двух туров игры. Первый и самый важный. При всех их "мессианских устремлениях", при всей их клокочущей ненависти к Западу наши мобилизационные мультимиллиардеры определенно не шахиды. План победы в 4-ой мировой войне был основан на их уверенности (не лишенной оснований до самого последнего времени), что Запад дрогнет перед ядерным шантажом, отступит и капитулирует навсегда. Риск казался минимальным, а выиграть можно было мировое господство. Пьянящая перспектива для выходцев из питерской подворотни. (Правда, относительно своего "мирового господства", они заблуждались. После их исторической победы над Западом их довольно быстро и бесцеремонно зачистил бы Китай).

Но вот что боеголовки W76-2 животворящие делают! Парадоксальным образом они спасли Россию. Уже в середине марта мобгруппа отказалась, по всей видимости, от сценария ядерного шантажа в силу его бесперспективности. По инерции они еще размышляли о пятидневном территориальном блицкриге в Балтии. Но уже к середине апреля оперативные планы агрессии против стран НАТО были отправлены если не в архив, то в дальний ящик рабочего стола. Неудержимая геополитическая похоть кремлевских мечтателей канализировалась исключительно на братскую Украину и братскую Белоруссию.

К сожалению, надо признать, что взгляд из бункера, достоверно транслированный нам В.Соловьем, вполне адекватен украинским реалиям. Нелепы и избыточны только планы кремлевских по использованию Трампушки в обмен на предоставление ему "компромата на Байдена". В которой раз они демонстрируют свое непонимание американской политической системы. Возможно, им просто хочется снять с трамповской овцы хоть какой-то клок геополитической шерсти.

Но им совсем не нужен Президент США Трамп для блокирования новых антикремлевских санкций. Для этого у них есть гораздо более эффективный инструмент – Президент Украины. Вся гениальность кремлевской спецоперации "Зермак" заключается в том, что все стадии капитуляции Украины проводятся и будут проводиться не угрюмым гауляйтером Украины Медведчуком, а всенародно избранным обаятельным президентом-затейником и его продюсером. О каких санкциях может идти речь?! Не может же Запад быть более проукраинским, чем само украинское руководство.

Процесс капитуляции Украины, действительно, происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени. Мы все зрители уже нескольких сезонов этого сериала:

Захват телевидения и нейролингвистическое внушение украинскому обществу нарратива агрессора: государственный переворот, внутренний конфликт, кровавая партия войны, пять лет находившаяся у власти, победа на выборах светлой партии мира. Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять. Легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО. Без пяти минут сенатор некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня". "Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, а с ней и братским вирусологам путь вглубь страны. Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов.

Вы спросите – как же 73% украинцев могли проголосовать за ЭТО? А я Вас спрошу, как же лучшие умы российской оппозиции, мои бывшие друзья, могли в ночь победы Зеленского на выборах ровно год назад восторженно приветствовать "новую зарю, встающую над всем постсоветским пространством".

"Зеленский" – это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014-ом году 4-ой мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония – это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина.

В вековой истории ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" – одна из самых блестящих операций этой бессмертной организации. Победа, достигнутая на кончике лживого языка, почти без применения грубой силы. Даже военные вирусологи запланированы Кремлем скорее для эстетического завершения творческого замысла как своего рода вишенка на торте Победы.

Единственное, что может предотвратить крах украинской государственности, это нарастающий экзистенциальный кризис самой чекисткой Орды. Такая вот братская гонка на лафетах – 2020.