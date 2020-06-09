Эбола вспыхнула с новой силой: назван эпицентр, количество больных растет

Карина Бондаренко Мир 07:51, 9.06.2020

Лихорадка Эбола вспыхнула с новой силой на западе Демократической Республики Конго. По состоянию на 9 июня заражены оказались 12 человек, шестеро умерли.

При этом 1 июня сообщалось всего о шести зараженных и четверых умерших. Все заболевшие находятся в городе Мбандаке, пишет "Рамблер".

У девятерых человек вирус уже подтвердили, троим пациентам поставили предварительный диагноз.

Лихорадка Эбола

Ранее OBOZREVATEL писал, что на западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

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Мир

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