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9 июня • обновлено в 08:08
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Эбола вспыхнула с новой силой: назван эпицентр, количество больных растет

2.1т
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Лихорадка Эбола вспыхнула с новой силой на западе Демократической Республики Конго. По состоянию на 9 июня заражены оказались 12 человек, шестеро умерли.

При этом 1 июня сообщалось всего о шести зараженных и четверых умерших. Все заболевшие находятся в городе Мбандаке, пишет "Рамблер".

У девятерых человек вирус уже подтвердили, троим пациентам поставили предварительный диагноз.

Лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола

Ранее OBOZREVATEL писал, что на западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Лихорадка Эбола
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