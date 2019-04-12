Заклятый враг США и друг России: чем известен задержанный разоблачитель тайн Ассанж

Кто-то считает создателя сайта и некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого задержали 11 апреля в Британии, героем и отважным борцом за правду. Кто-то – "союзником" России и безответственным "охотником" за сенсациями, поставившим под угрозу многих людей.

Что известно об Ассанже и почему к его личности приковано такое внимание – в материале OBOZREVATEL.

За что задержали

Основателя платформы WikiLeaks задержали после того, как посольство Эквадора в Лондоне, где он жил последние семь лет, перестало предоставлять ему убежище.

Лондонская полиция сообщила, что главы хакерской группы арестовали за нарушения Ассанжем режима освобождения под залог еще в 2012 году. Однако впоследствии Минюст США подтвердил, что предоставил запрос о его экстрадиции в Штаты. Там ему грозит пять лет тюрьмы.

Ранее, в 2010 году, шведский суд выдал ордер на его арест по обвинению в сексуальных домогательствах. В том же году его задержали в Британии. В 2012 Верховный Суд страны постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Тогда же Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне. Ему дали гражданство этой страны, и в течение семи лет он там жил.

Джулиан Ассанж

В 2017 году Швеция закрыла дело против него, однако Великобритания заявила, что таки арестует его.

Самые известные "сливы"

В 2006 году Джулиан Ассанж вместе с единомышленниками основывает сайт WikiLeaks, который, по их замыслу, должен был стать своеобразным почтовым ящиком, куда потенциальные информаторы должны были направлять свои данные.

На сайте публиковались материалы из разных стран, однако сайт стал известен всему миру только в апреле 2010 года. Тогда там были опубликованы секретные материалы, переданные ресурсу сотрудником американских спецслужб Брэдли (Челси) Мэннингом. Часть документов касалась гибели мирных жителей в Ираке.

Протесты против задержания Ассанжа

В числе опубликованных материалов была и видеозапись, предположительно сделанная с борта американского вертолета в Ираке в 2007 году. На видеозаписи, как утверждалось, запечатлен "багдадский авиаудар 12 июля 2007 года", когда в результате обстрела иракцев двумя вертолётами армии США погибли, по разным источникам, от 12 до 18 и больше человек, в том числе и двое журналистов.

Это видео произвело эффект разорвавшейся бомбы в обществе.

Спустя несколько месяцев сайт приступил к публикации тысяч секретных американских документов, относящихся к войне в Ираке и Афганистане.

Джулиан ассанж

А в 2016 году во время предвыборной кампании в США WIkileaks опубликовала электронные письма Хиллари Клинтон, написанные во время ее пребывания в должности госсекретаря. Из них стало известно, что она пользовалась личной почте для обсуждения государственных дел. Скандал стал одной из причин ее проигрыша на выборах.

Связан с Россией?

Спецслужбы США уже в декабре 2016 года приписали утечку почты Клинтон "русским хакерам" из группы Fancy Bear, связанным с российскими властями, а ее целью назвали дискредитацию демократа ради победы Трампа. Поскольку Ассанж не мог не знать о происхождении файлов, он превращался из героя и борца против спецслужб в российского агента.

Связи с Россией не раз опровергал и Ассанж, и Москва. Но США совершенно уверены, что они существуют. В 2017 году директор ЦРУ Майк Помпео назвал Wikileaks "враждебной негосударственной разведкой, часто принимающей государственное содействие, в том числе со стороны России". В заочном обвинении спецпрокурора Мюллера двенадцати предполагаемым военным разведчикам из России прямо говорилось, что они обсуждали время выпуска похищенных документов с Wikileaks, чтобы увеличить их воздействие на президентскую кампанию 2016 года.

В 2012 году Ассанж провел на RT несколько выпусков передачи под названием The World Tomorrow. Принадлежащее RT агентство Ruptly стало единственным, кто заснял момент задержания Ассанжа, когда его выводили из посольства.

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