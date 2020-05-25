Джонсон заявил об ухудшении зрения после того, как вылечился от коронавируса

Кирилл Лютый Мир 00:01, 26.05.2020 Обновлено: 00:09, 26.05.2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как переболел коронавирус, столкнулся с проблемами со зрением.

Политик заявил, что зрение резко ухудшилось именно после заражения COVID-19 и теперь он "вынужден носить очки впервые за много лет", передает Sky News.

Интересно, что еще в 2014 году, когда Джонсон был мэром Лондона, он заявлял, что без очков "слепой, как летучая мышь".

Борис Джонсон

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