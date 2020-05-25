Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как переболел коронавирус, столкнулся с проблемами со зрением.

Политик заявил, что зрение резко ухудшилось именно после заражения COVID-19 и теперь он "вынужден носить очки впервые за много лет", передает Sky News.

Интересно, что еще в 2014 году, когда Джонсон был мэром Лондона, он заявлял, что без очков "слепой, как летучая мышь".

Борис Джонсон

Как сообщал OBOZREVATEL: