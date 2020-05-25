Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как переболел коронавирус, столкнулся с проблемами со зрением.
Политик заявил, что зрение резко ухудшилось именно после заражения COVID-19 и теперь он "вынужден носить очки впервые за много лет", передает Sky News.
Интересно, что еще в 2014 году, когда Джонсон был мэром Лондона, он заявлял, что без очков "слепой, как летучая мышь".
Борис Джонсон
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения.
Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.
5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья. 12 апреля он заявил, что вылечился и был выписан из больницы.
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