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26 мая • обновлено в 00:34
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Джонсон заявил об ухудшении зрения после того, как вылечился от коронавируса

3.2т
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как переболел коронавирус, столкнулся с проблемами со зрением.

Политик заявил, что зрение резко ухудшилось именно после заражения COVID-19 и теперь он "вынужден носить очки впервые за много лет", передает Sky News.

Интересно, что еще в 2014 году, когда Джонсон был мэром Лондона, он заявлял, что без очков "слепой, как летучая мышь".

Борис Джонсон

Борис Джонсон

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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