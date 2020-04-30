Джонсон заявил о первой победе Британии над COVID-19: пик эпидемии закончился

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел коронавирусом, заявил, что страна преодолела пик пандемии COVID-19.

Об этом он рассказал на правительственном брифинге 30 апреля. Он добавил, что страна уже достигла фазы "нисходящей траектории" распространения заболеваемости.

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"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", – заявил премьер и добавил, что на следующей неделе он изложит план по снятию в стране введенных из-за пандемии ограничений.

Отметим, за последние сутки, 30 апреля, в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26 711 инфицированных.

Как сообщает телеканал Sky News, со вчерашнего дня в правительственные сводки о случаях смерти включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.

Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании превысило 171,2 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании один из шести препаратов от коронавируса, которые проходили тестирование, перешел на второй этап испытаний – его начнут применять на людях.

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