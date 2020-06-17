Джонсон в Лондоне попал в ДТП из-за демонстранта: видео столкновения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне попал в дорожно-транспортное происшествие из-за участника протеста.

Авария произошла 17 июня при выезде главы правительства с территории парламента, когда протестующий бежал возле конвоя, пишет The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Мужчина прыгнул перед машинами, из-за чего первый автомобиль с премьером резко затормозил и в него врезалась машина охраны, которая следовала сзади.

В результате ДТП никто не пострадал, а виновника задержали.

Полиция задержала виновника ДТП с Джонсоном

(Видео Telegram "Карточный Домик: Европа")

Как сообщал OBOZREVATEL, британский премьер Борис Джонсон попал в конфуз в январе во время визита в Германию. Он едва не остался в машине, поскольку дверь авто заклинило прямо перед входом, где его уже ждала канцлер ФРГ Ангела Меркель.