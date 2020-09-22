Джонсон приготовил новые ограничения и штрафы для Британии из-за COVID-19

В Великобритании усилят ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. В первую очередь, речь идет о запрете работы баров, пабов и ресторанов после 22:00, а также об уменьшении допустимого количества людей, которые собираются вместе.

Об этом 22 сентября заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Интерфакс-Украина. По его словам, нынешние карантинные меры не предусматривают запрет выходить из дому и разрешают работать школам и университетам.

"Правительство внедрит тщательно рассмотренные новые ограничения в Англии, чтобы достичь максимального сокращения наших показателей (заражения коронавирусом. – Ред.) с минимальным ущербом для условий жизни", – заявил Джонсон.

Кроме того, он призвал всех офисных работников, которые могут работать из дома, воспользоваться этой возможностью. Также британский премьер акцентировал внимание на том, что с 24 сентября все пабы, бары и рестораны должны обслуживать клиентов только у столиков, за исключением услуги навынос.

Джонсон предупредил и о том, что правительство расширит требование носить защитные маски. Теперь это обязательно для сотрудников магазинов розничной торговли, всех пользователей такси и частных транспортных средств. Что касается заведений общепита, то там гости и сотрудники обязаны использовать маски в то время, когда еще не сидят за столиком.

Еще более жесткие меры начнут действовать с 28 сентября. К примеру, разрешенное количество гостей на свадьбах не должно будет превышать 15 человек, а на церемониях похорон разрешат присутствие до 30 человек.

Джонсон добавил, что в сферах туризма и торговли рекомендации по мерам борьбы с коронавирусом станут "юридическими обязательствами", в случае нарушения которых будет выписываться штраф.

"Эти правила, эти меры сработают только в случае, если люди будут их придерживаться", – убежден премьер Британии.

За их нарушение, по его словам, ужесточается наказание. Так, штраф до 10 тыс. фунтов стерлингов предусмотрен для тех, кто должен был самоизолироваться, но не сделал этого. Такой же штраф будет применяться к предприятиям, которые нарушают предписания.

За нарушение правила обязательного ношения масок британцам будут выписывать штраф в размере до 200 фунтов стерлингов за первое нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонсон заявил, что новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе. В этой связи он выразил убеждение в том, что она неизбежно накроет и Великобританию.