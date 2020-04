Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса: появились детали

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья.

Об этом заявил представитель Даунинг-стрит, пишет The Guardian. В то же время сам Джонсон написал на своей странице в Twitter, что в целом чувствует себя относительно нормально. Тем самым он опроверг фейк российских СМИ о якобы подключении Джонсона к ИВЛ.

"Прошлой ночью, по совету моего доктора, я попал в больницу для некоторых рутинных анализов, так как у меня все еще наблюдаются симптомы коронавируса. Я в хорошем настроении и поддерживаю связь со своей командой, так как мы работаем вместе, чтобы бороться с этим вирусом и обеспечить всем безопасность", – написал Джонсон 6 апреля.

На Даунинг-стрит отметили, что с вечера 5 апреля премьер-министр находился под опекой врачей в больнице Святого Томаса в Лондоне после того, как поступил с постоянными симптомами коронавируса.

6 апреля состояние Джонсона ухудшилось, и по совету его медицинской бригады он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице.

В этой связи Джонсон обратился к министру иностранных дел Доминику Раабу, который является первым государственным секретарем, чтобы тот смог заменить его в случае необходимости.

Отметим, что СМИ страны-агрессора с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", – приводило агентство цитату неназванного источника, якобы близкого к руководству национальной системы здравоохранения Британии. Эту информацию поспешили подхватить многие российские СМИ.

