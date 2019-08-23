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Джонсон оконфузился на встрече с Макроном: момент попал на видео

1.2т Читать материал на украинском

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Великобритании Борис Джонсон закинул ногу на кофейный столик в ответ на шутку своего коллеги.

Встреча глав государства прошла в неформальной обстановке, поэтому Джонсон позволил себе такую фривольность, пишет ВВС со ссылкой на западные СМИ.

Так, журналист Том Райнер, рассказал, что Макрон пошутил, сказав, что если Джонсон хочет чувствовать себя более свободно, то столик можно использовать как подставку для ног.

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"Нет, Борис Джонсон не обидел Францию, выставив свой ботинок перед Эммануэлем Макрона. Люди в интернете быстро реагируют на события, а иногда слишком быстро", – писала французская газета Le Parisien.

Добавим, что Макрон с улыбкой отреагировал на жест Джонсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Британии Борис Джонсон отличился некрасивым жестом в сторону президента Франции Эммануэля Макрона. Британский лидер неожиданно "по-домашнему" забросил ногу на кофейный столик, который находился перед французским лидером.

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Персоны
Эммануэль Макрон Борис Джонсон
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как у нас говорят ,"Посади свинью за стол_она и ноги на стол"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вчера писали, что Джонсон "унизил" Макрона, сегодня он уже "оконфузился". И все это на одном сайте. Уровень кастрюльной журналистики
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Nemo Александр, не один сайт анекдотов в подмётки не годится обозу
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, попробуйте почитать что-нибудь кроме обоза.
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