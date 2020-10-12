Джонсон объявил об ужесточении карантина в Великобритании

Юрий Сергиенко Мир 18:18, 12.10.2020 Обновлено: 00:04, 13.10.2020

В Великобритании усилят ограничения и введут адаптивный карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон 12 октября, передает The Guardian. Он рассказал о трехуровневой системе борьбы с пандемией, которая вступит в силу с 14 октября.

В частности, ограничения предусматривают закрытие ресторанов, кафе, баров, заведений развлечения и отдыха, парикмахерских и косметологических салонов.

По словам Джонсона, третий (наивысший) уровень коснется Ливерпуля и графства Мерсисайд. Там полностью закроют бары и пабы, спортзалы, бассейны, казино и залы игровых автоматов.

Второй (высокий) уровень охватит графства Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир и районы Хай-Пик графства Дербишир. Там будут действовать текущие ограничения, но к ним добавится еще запрет гражданам встречаться с кем-либо, кроме членов своей семьи.

Первый (средний) уровень охватит большую часть Великобритании. В нем сохранятся действующие ограничения. Также будет введен комендантский час с 22:00 и запрет на собрания более шести человек.

Глава правительства отметил, что количество случаев коронавируса за последние три недели возросло в стране в четыре раза. Также пациентов стало больше, чем во время общенационального карантина.

Кроме того, премьер призвал не рассчитывать на получение эффективной вакцины от коронавируса.

"Мы должны быть реалистами – есть хорошие шансы на получение вакцины, но мы не должны принимать это, как нечто само собой разумеющееся", – пояснил Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран Европы ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции. В некоторых в последнее время наблюдается значительный рост количества новых больных.

Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции. Также на усиление карантинных мер пошла Польша.

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