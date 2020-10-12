Джонсон объявил об ужесточении карантина в Великобритании

В Великобритании усилят ограничения и введут адаптивный карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон 12 октября, передает The Guardian. Он рассказал о трехуровневой системе борьбы с пандемией, которая вступит в силу с 14 октября.

В частности, ограничения предусматривают закрытие ресторанов, кафе, баров, заведений развлечения и отдыха, парикмахерских и косметологических салонов.

По словам Джонсона, третий (наивысший) уровень коснется Ливерпуля и графства Мерсисайд. Там полностью закроют бары и пабы, спортзалы, бассейны, казино и залы игровых автоматов.

Второй уровень охватит Ноттингемшир, восточный и западных Чешир и небольшую территорию Хай-Пика. Там будут действовать текущие ограничения, но к ним добавится еще запрет гражданам встречаться с кем-либо, кроме членов своей семьи.

Первый уровень охватит большую часть Великобритании. В нем сохранятся действующие ограничения, в частности запрет на работу учреждений общественного питания с 22:00 до 6:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран Европы ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции. В некоторых в последнее время наблюдается значительный рост количества новых больных.

Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции. Также на усиление карантинных мер пошла Польша.