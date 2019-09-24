Джонсон незаконно остановил работу парламента: Верховный суд отменил решение

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, которое поддержала королева Елизавета ІІ.

Все 11 судей единогласно выступили против, передает ВВС.

"Решение посоветовать Ее Величеству приостановить работу парламента было неправомерным", – заявила глава Верховного суда Бренда Хэйл.

Верховный суд признал незаконной приостановку работы парламента Скриншот из видео

При этом в постановлении Верховного суда указано, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существуют определенных правил работы парламента, о которых мы не знаем, то они могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", – сказано в документе.

Сам премьер заявил, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда, однако он "категорически не согласен".

Джонсон незаконно остановил работу парламента

При этом, спикер Палаты общин Джон Беркоу уже заявил, что в среду, 25 сентября парламент снова заработает.

Напомним, Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение приостановить работу парламента вызвало масштабные протесты в Британии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram