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3 апреля • обновлено в 13:21
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Джонсон нарушил карантин и вышел на акцию в поддержку медиков Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил карантин из-за коронавируса и присоединился к национальной акции в поддержку врачей, которые борются за жизнь пациентов с COVID-19.

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При этом СМИ заявили, что премьер, который больше недели находиться на самоизоляции из-за характерных симптомов, все еще выглядел нездоровым. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в 8 часов вечера 2 апреля миллионы жителей страны вышли на балконы и пороги своих домов, чтобы поаплодировать медикам.

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Джонсон вышел на крыльцо дома №10 по Даунинг-Стрит. Его представители попросили журналистов соблюдать дистанцию и не подходить близко к премьеру.

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

"Несмотря на то, что уже больше недели находится на карантине, он, вероятно, продолжит сидеть дома, так как симптомы болезни еще не прошли", – пишет СМИ.

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Издание подчеркнуло, что акция прошла не только в Лондоне, но и в других городах страны, а также опубликовало фото улыбающихся и аплодирующих медикам британцев.

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Акция в поддержку медиков Британии

Акция в поддержку медиков Британии

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Тег
медики
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