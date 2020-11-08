Джо Байден выиграл выборы в США: биография политика в 5 фактах

Избранный президент США Джозеф Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демократической партии.

Как пишет DW, на момент инаугурации 20 января 2021 года Байдену будет 78 лет: таким образом, он станет самым пожилым президентом за всю историю США.

Главные факты о победителе президентских выборов:

Гибель жены и дочери

Из-за трагедий в своей собственной семье Байден чуть было не завершил политическую карьеру – причем не один раз, а дважды. Впервые раз это случилось в 1972 году. Байдену – выпускнику юридического факультета Сиракузского университета – было всего 29 лет, когда он решил бросить вызов опытному республиканцу Джеймсу Калебу Боггсу и баллотироваться на пост сенатора от штата Делавэр.

Несмотря на крайне небольшой предвыборный бюджет, он победил на выборах. Однако всего через несколько недель случилась трагедия, изменившая жизнь молодого политика навсегда: его жена Нелия и их годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе, а сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы.

30-летний сенатор

Сначала Байден хотел отказаться от поста сенатора, однако в итоге его уговорили этого не делать. Он принес присягу в больнице, где лежали его сыновья.

Джо Байден приносит сенаторскую присягу в больнице, 1973 год dw.com

Молодой сенатор стал каждый день ездить на поезде из Делавэра в Вашингтон и обратно. Его сестра Валери специально перебралась к нему, чтобы заботиться о детях. Она жила в доме брата до 1977 года, когда Байден женился на своей нынешней супруге Джилл Джейкобс. Вскоре родилась их общая дочь Эшли.

Однако злой рок продолжал преследовать Байдена. В 2015 году он занимал пост вице-президента в администрации Обамы и вместе с ним работал над законопроектом, гарантирующим доступ к медицинскому обслуживанию миллионам семей с низкими доходами. И в это время старший сын Байдена Бо умер от рака мозга. Джо Байден, который собирался баллотироваться на пост президента США на выборах 2016 года, предпочел выйти из предвыборной гонки.

Джо Байден на похоронах сына Бо, 6 июня 2015 года dw.com

Время "медленного Джо" наконец пришло

Байдена считают здравомыслящим, последовательным, сопереживающим и чутким политиком – полной противоположностью Дональду Трампу, который любил называть своего оппонента "медленным Джо".

Байден знаменит тем, что ладит с коллегами, даже если их взгляды не совпадают. Он долго работал в Конгрессе и умеет со всеми находить общий язык.

"В Вашингтоне трудно найти человека, которому бы действительно не нравился Джо Байден. Он имеет репутацию приятного, дружелюбного человека, который много лет весьма успешно сотрудничал с республиканцами в Конгрессе", – подчеркивает политолог, профессор Техасского университета в Остине Брюс Бьюкенен.

Некоторые сенаторы-республиканцы в преддверии выборов уже дали понять, что будут готовы работать с Байденом, если тот станет президентом.

Обвинения в коррупции

Украина имеет для Джо Байдена особое значение. Он отвечал за отношения с Киевом в администрации Обамы. С другой стороны, из-за этого Байден оказался в центре коррупционного скандала. В 2014 году его сын Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma.

Сын Джо Байдена Хантер dw.com

Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом и получавшего в Burisma высокую зарплату (по данным СМИ, до 50 тысяч долларов в месяц), вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. Байдена-старшего подозревают, в частности, в давлении на власти Украины с целью уволить занимавшего пост генпрокурора Виктора Шокина, который на тот момент вел расследование против Burisma. Байден, впрочем, отвергает все подобные утверждения.

23 сентября сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грэссли опубликовали доклад о сомнительных сделках Хантера Байдена. Документ описывает миллионные денежные переводы, связанные с работой Байдена-младшего в компании Burisma в Украине. Кроме того, в докладе утверждается, что он получал значительные суммы от лиц, связанных с Компартией Китая, а также от Елены Батуриной – вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Возможные проблемы со здоровьем

Критики Джо Байдена также не устают напоминать о его возрасте и возможных проблемах со здоровьем. 77-летний политик действительно нередко заговаривается во время публичных выступлений, невнятно произносит слова или делает странные высказывания.

К примеру, на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе в марте 2020 года Байден представил собравшимся свою сестру Валери, при этом указав рукой на стоявшую рядом жену.

Подобные инциденты дают повод его противникам спекулировать на том, что у бывшего вице-президента развивается старческая деменция, хотя официально этот диагноз никем и никогда не был подтвержден.

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