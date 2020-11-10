Байден обсудил войну в Украине с Макроном и Джонсоном

Дарья Дурова Мир 01:10, 11.11.2020

Избранный президент США Джо Байден обсудил работу над конфликтом в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

С этими политиками победитель американских выборов 10 ноября провел телефонные переговоры, передает CBS News.

В разговоре с Макроном кандидат от Демократической партии "выразил свою заинтересованность в активизации двусторонних и трансатлантических связей, в том числе через НАТО и Европейский союз", и "выразил готовность работать вместе над глобальными проблемами, включая безопасность и развитие в Африке, конфликты в Украине и в Сирии, ядерную программу Ирана".

С Джонсоном Байден обсудил "сдерживание COVID-19 и обеспечение глобальной безопасности в области здравоохранения; обеспечение устойчивого экономического восстановления; борьбу с изменением климата; укрепление демократии и совместную работу по таким вопросам, как Западные Балканы и Украина".

О том, что означает для Украины победа демократа Джо Байдена на выборах президента США, а также какие обещания давал политик еще во время избирательной кампании и на посту вице-президента – читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, после оглашения предварительных результатов выборов президента США Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена.

Расследование против него было начато 24 февраля по заявлению бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Открыть уголовное производство ГБР обязал Печерский районный суд Киева.

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