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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

Джентльмен Путин

2.3т

Церемония награждения после финального матча Чемпионата мира по футболу-2018. Президент Путин решил поучаствовать в награждении команд.

Целый месяц какой канал ни включи, оттуда: самый лучший чемпионат, самый радушный приём, организация чемпионата самая лучшая и т.д. и т.п. Самое, самое, самое… Лично не был, но думаю, что уровень хороший. Может, даже отличный. Уж пустить пыль в глаза в Советском Союзе всегда умели, а Путин достойный преемник, и уж в грязь лицом не ударит, тем более, деньги на такие мероприятия льются всегда рекой. Иначе и быть не должно, ведь, уезжая, люди сохранят добрую память о России.Заметьте – о России, о людях. И я рад этому, потому что это праздник спорта, праздник болельщиков. Люди разъедутся, память останется. Все, кто могли, заработали, кто был поближе – обогатился. Всё как всегда.

Путин не присутствовал на матчах сборной своей страны, кроме матча-открытия чемпионата. Да, да, график напряжённый, например, Белоруссия что-то от рук отбилась, нужно встретиться, проконтролировать… Опять же, из Сирии войска нужно вывести. Их, видимо, на бис всё выводят. Да и Донбасс опять денег требует, “шахтёры” бесплатно воевать не хотят. Много дел у Путина, график рабочий напряжённый.

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Но вот освободился. Прибыл на награждение в Лужники показать миру радушного хозяина. Так и должно быть. Но пришло испытание в виде ливня президенту России, вместе с ним и другим высоким гостям. Пока играли команды Франции и Хорватии, была хорошая погода. А на церемонию награждения начался настоящий ливень. Все стояли под струями дождя и делали свою работу, будто его и нет. Объятия, тёплые слова и, конечно, медали – всё, что они могли дать замечательным спортсменам, подарившим праздник всей планете. Я говорю о президенте ФИФА Джанни Инфантино, президенте Франции Эмманюэле Макроне и президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович.

А рядом стоял Владимир Путин под зонтом и тоже делал вид, что ничего не видит, не видит своих мокнущих гостей, не думает даже, что один из них – женщина.

Зонтики появились через какое-то время, но гости Путина их не замечали и не прятались от ливня, они продолжали делать своё дело – благодарить тех, кто отдал столько сил празднику Спорта.

Я сидел и смотрел на всё это и думал. Ведь мы же прежде всего люди, и если среди мужчин одна женщина, то дело любого мужчины предложить ей свой зонт. Ведь это же естественно в любой день, не говоря уже о празднике. И думал я: вот он один под зонтом, а все остальные – они другие – они “живые”, их эмоции бьют через край, как и должно быть. А потом подумал: ведь монумент – его же не сдвинуть, и веселиться он же не может, да и не хочет. Он был бы как все, как один изо всех, и не был бы он тогда “великим” Путиным. Только почему-то от этого совсем не радостно мне. Лучше бы Россией правил “живой” человек, а не “монумент”.

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Автор
Денис МещерскийДенис Мещерский
Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Блог Дениса Мещерского
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