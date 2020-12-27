Джефф Безос: священные принципы от самого богатого человека в мире

Джеффа Безоса усыновили, у него есть собака Камала, он основал самый большой интернет-сервис Amazon, который продает товары и услуги через сеть. Его состояние оценивается в 200 млрд долларов, причем 24 из них ему удалось заработать во время пандемии, когда все остальные компании несли колоссальные убытки.

В чем же секрет успеха самого богатого, по данным рейтинга Forbes Real-Time, человека в мире?

Джефф Безос – человек, который идет против течения, не избегает рисков и наладил работу в компании так, что за 9 секунд может заработать годовую зарплату одного из своих работников склада, пишет La Repubblica.

Принципы успеха Джефф Безос:

1. Никогда не отвечай: это не моя работа

2. Выдумывай и упрощай

3. Не соглашайся и соблюдай. Идея должна быть за тобой.

4. Принимай лучшие и самые быстрые решения

5. Пробуй, даже если есть какой-то риск

6. Мысли как собственник

7. Вдохновляйся конкурентами, но не копируй их

8. Клиент — главный человек в твоем бизнесе

9. Придерживайся четкого распорядка дня

10. Много читай

11. Не смешивай работу и личную жизнь

12. Занимайся делами по очереди, не распыляйся на многозадачность

Он говорит потенциальным работникам: "Вы можете работать долго, настойчиво или ловко, но у нас вы не можете просто выбрать два из трех вариантов". Он хочет от работников все три.

Миллиардер все рабочие встречи планирует на 10 утра, и старается после 17-00 не принимать важных решений.