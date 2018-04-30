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Семен Кабакаев
Семен Кабакаев
Координатор группы "СТОП ТЕРРОР"Все статьи автора

Джавелины прибыли в Украину и завершилась АТО

5.5т

АТО завершилась и началась ООС и все это в один день.

Естественно Джавелины не крайняя необходимость для ВСУ. Намного больше нам нужны РЕР и РЕБ комплексы.

Но это больше символический знак наших партнеров, который говорит о том, что они готовы поддерживать Украину не только заявлениями, не только санкциями, но и чём-то более серьезным и если потребуется дадут ещё (представляю тв в РФ, которое начнёт кричать, что они плохие и не работают уже в ближайшие дни).

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Что будет, когда закончится война

АТО продлилось 4 года, четыре года боли, страданий и смертей. Независимость и свобода даются именно такой ценой, и мы готовы ее платить, чтобы больше никогда не быть сателлитом РФ.

Надеюсь, ООС продлиться намного меньше и РФ капитулирует.

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Автор
Семен КабакаевСемен Кабакаев
Темы
ВойнаАТО на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Семена Кабакаева
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