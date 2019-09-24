Главная Новости
24 сентября • обновлено в 03:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Дыра в руке: в Британии женщина попала в больницу после укуса паука

400 Читать материал на украинском

Жительница Великобритании попала в больницу после укуса паука. Женщине сделали операцию, а на ее руке осталась огромная дыра.

Как сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Metro, паук-стеатода, известный как ложная вдова, прятался в диванной подушке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Тот укусил 49-летнюю Луизу Эдварде, когда она во время уборки положила подушку подмышку.

В Британии женщина попала в больницу после укуса паука

В Британии женщина попала в больницу после укуса паука

Женщина посчитала укус неопасным и не обратилась к врачу. На следующий день рука разболелась, но Эдвардс все равно ничего не делала.

Через два дня место укуса раздулось до размеров мячика для гольфа, а боль стала настолько сильной, что женщине понадобилось обезболивающее. Она пошла к врачу, который направил ее в больницу.

Новости
Под Киевом девушку во время купания укусила змея

Эдвардс перенесла десятиминутную операцию, во время которой ей удалили ткани, омертвевшие от яда паука. В результате в руке женщины осталась дыра величиной почти четыре сантиметра.

Дыра на руке пострадавшей от укуса паука женщины

Дыра на руке пострадавшей от укуса паука женщины

Мetro

Дом жительницы Великобритании

Дом жительницы Великобритании

Мetro

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 9-летнего мальчика укусил ядовитый паук и буквально прожег ему дырку в ноге.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel