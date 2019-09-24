Дыра в руке: в Британии женщина попала в больницу после укуса паука

Жительница Великобритании попала в больницу после укуса паука. Женщине сделали операцию, а на ее руке осталась огромная дыра.
Как сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Metro, паук-стеатода, известный как ложная вдова, прятался в диванной подушке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Тот укусил 49-летнюю Луизу Эдварде, когда она во время уборки положила подушку подмышку.
В Британии женщина попала в больницу после укуса паука
Женщина посчитала укус неопасным и не обратилась к врачу. На следующий день рука разболелась, но Эдвардс все равно ничего не делала.
Через два дня место укуса раздулось до размеров мячика для гольфа, а боль стала настолько сильной, что женщине понадобилось обезболивающее. Она пошла к врачу, который направил ее в больницу.
Эдвардс перенесла десятиминутную операцию, во время которой ей удалили ткани, омертвевшие от яда паука. В результате в руке женщины осталась дыра величиной почти четыре сантиметра.
Дыра на руке пострадавшей от укуса паука женщины
Мetro
Дом жительницы Великобритании
Мetro
Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 9-летнего мальчика укусил ядовитый паук и буквально прожег ему дырку в ноге.
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