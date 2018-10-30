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''Дыра 4 на 5 метров'': стали известны масштабы повреждений путинского авианосца

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Упавший на единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кран "оставил дырку 4 на 5 метров", но ремонт можно будет сделать "легко и быстро".

Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает "РИА Новости".

"При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров. Но при этом… это конструкции, которые ремонтируются легко и быстро", — сказал он.

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По словам Рахманова, на ремонт потребуются "невеликие деньги".

"Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы", — отметил глава ОСК.

В свою очередь, начальник пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев, сообщил, что пробоина пришлась именно на ту часть корабля, где происходит плановый ремонт палубы, – так называемая техническая зона.

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В то же время в соцсетях причиной ЧП называют то, что ради экономии док перевели на электропитание с берега. При этом сократили моторную группу и перестали закупать дизельное топливо для генераторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 октября на судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

В результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца. По предварительной информации, причиной ЧП могли стать перебои в энергоснабжении.

Место
РоссияМурманск
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ага)) Уже бы сразу сказал что упавший кран даже помог потому что там всё равно как раз собирались "сверлить" дыру 5 на 4 метра!)))
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В бензоколонке сэкономили на дизтопливе.Теперь отремонтируют то,что неиспользуют.Страна Чудес!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Помойка на месте рассеи
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7
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Kolomiiets George
Kolomiiets George
andreyev andrei, строится и разваливается, т.е. развивается, хаха 😂 😂 не смешите мои томогавки...
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Скирда Женя
Скирда Женя
andreyev andrei, во во ещё чуть чуть до развивается и в мурманске наконец то не будет перебоев с электроэнергией!!!
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