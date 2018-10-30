''Дыра 4 на 5 метров'': стали известны масштабы повреждений путинского авианосца

Упавший на единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кран "оставил дырку 4 на 5 метров", но ремонт можно будет сделать "легко и быстро".

Об этом сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает "РИА Новости".

"При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров. Но при этом… это конструкции, которые ремонтируются легко и быстро", — сказал он.

По словам Рахманова, на ремонт потребуются "невеликие деньги".

"Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы", — отметил глава ОСК.

В свою очередь, начальник пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев, сообщил, что пробоина пришлась именно на ту часть корабля, где происходит плановый ремонт палубы, – так называемая техническая зона.

В то же время в соцсетях причиной ЧП называют то, что ради экономии док перевели на электропитание с берега. При этом сократили моторную группу и перестали закупать дизельное топливо для генераторов.

Плавучий док утонул в Мурманске из-за того, что ради экономии док перевели на электропитание с берега. Сократили моторную группу и перестали закупать дизтопливо. pic.twitter.com/Xs7TDCjYU0 — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 30 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 октября на судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

В результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца. По предварительной информации, причиной ЧП могли стать перебои в энергоснабжении.