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Дьявол в деталях: раскрыта тайна кабинета, где проходит встреча лидеров Южной Кореи и КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля встречались в кабинете "Дома мира", дизайн которого изменили специально для этого мероприятия. (Чтобы посмотреть схему кабинета, доскрольте до конца страницы).

В частности, обычный прямоугольный стол был заменен на овальный. Организаторы встречи надеются, что эта форма побудит участников саммита говорить откровенно, передает CNN.

Раскрыта тайна кабинета для встречи с Ким Чен Ыном

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Другие особенности дизайна сосредоточены на общей истории между двумя странами, включая включение элементов традиционного корейского дома Ханок (были впервые спроектированы и построены в 14 веке во время династии Чосон).

Как сообщал "Обозреватель", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля начали историческую встречу.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персона
Ким Чен Ын
Место
Южная Корея
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