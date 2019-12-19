Двухлетняя девочка превратилась в "бабушку" из-за мутации. Фото

Двухлетняя девочка из британского города Лестер превратилась в старушку из-за "болезни Бенджамина Баттона".

Как сообщает Daily Mail, Исла Килпатрик-Скритон родилась 2017 году. Девочка страдает от уникальной разновидности мандибулоакральной дисплазии – врожденного заболевания, вызывающего деформацию костей.

Из-за мутации ее клетки стареют быстрее обычного, поэтому ребенок выглядит старше своих лет.

Двухлетняя Исла Килпатрик-Скритон превратилась в "бабушку" из-за мутации LeicestershireLive

Родители стараются относиться к этому с юмором и в шутку зовут дочь "бабушкой". К двум годам она весит всего 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы. Из-за тонких дыхательных путей девочке трудно дышать. Кроме того, у нее нашли порок сердца. Ребенок не может говорить и вынужден общаться при помощи языка жестов.

Врачи никогда не сталкивались с мутацией, найденной у Ислы. В честь рассказа и фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона", герой которых родился 80-летним стариком, генетическую особенность девочки окрестили "болезнью Бенджамина Баттона".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения.

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