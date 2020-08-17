Это тактическая победа Кремля с ничтожным шансом, что выпадет "зеро". Но стратегически, Москва с привычной ей грацией вляпалась в очередные проблемы.

Задумка была простая, как все российские комбинации. Качать ситуацию с выборами в Беларуси, подогревать протесты медийно и агентурой, накалять обстановку до максимальной эскалации. Яйца во всех корзинах и невозможно проиграть на переговорах, когда твоя делегация по обе стороны стола. Если Лукашенко придушит протесты – для Запада он навсегда переходит в категорию токсинов. С ним никто не будет иметь дело, возможны не только пофамильные санкции, но и экономические. То есть Запад для Лукашенко закрыт. Прямо пропорционально масштабам санкций уменьшается интерес Китая к Беларуси – она нужна исключительно в качестве площадки для экспансии в Европу.

Общая экономическая ситуация в стране ухудшается и деваться Лукашенко некуда. Только в объятия Кремля на российских условиях. То есть практически единое государство. СССР 2.0 такой себе. Второй вариант – оппозиция таки сносит Лукашенко. А Россия "с детства за оппозицию", о чем говорят бури в российских соцсетях и СМИ. Страна скатывается в хаос и тут Кремлю достаточно просто провести к власти свою марионетку. Которая будет обходиться дешевле, чем Лукашенко. И при этом станет куда сговорчивее. Либо, если масштабы хаоса станут слишком велики – можно помочь навести порядок.

Росгвардию по закону можно использовать и за границами РФ, напуганные хаосом гражданские будут даже рабы этой "временной мере". Ну а куда россияне приходят с автоматами – оттуда они уже не уходят. Казалось бы – бинго и исключений не будет. Единственный риск – в хаосе после смещения Лукашенко к власти приходит сторонник независимости Беларуси, который дорожит суверенитетом. Но риск минимальный. Казавшаяся безупречной тактическая комбинация оказалась красивой только на бумаге и на первом этапе. И любая победа Кремля на этой сцене заканчивается вопросом – а что дальше? Чтобы удержать Лукашенко сегодня – нужно перебрасывать войска. И тут их уже встретят совсем не цветами. Недовольных придется подавлять, плюс Кремль автоматически разделит с Лукашенко ответственность за все репрессии. Реакция Запада предсказуема – усиление санкций и охлаждение отношений.

Попытка ввести войска после смещения Лукашенко менее токсично в глазах Запада, но все равно восторга не вызовет. Плюс – это очень плохой пример для собственного населения. Которое смотрит на акции протеста, благодаря которым нерушимый диктатор смещен. И задает себе резонный вопрос – а что, так можно было? Очень плохой пример для Кремля. Так что стратегически от такой комбинации в Беларуси Кремль получает не только мощный пиар-повод по собиранию земель, но и большие сложности в перспективе. Особенно когда смотришь через призму экономики. Потому что Беларусь – тот еще "подарочек". Который требует дотаций и российского рынка сбыта.

Для Украины хороших новостей в краткосрочной перспективе не предвидится. Граница с РБ несет те же угрозы, что и граница с РФ. Независимо от фамилии следующего президента. Так что нам нужна осторожная дипломатическая позиция, в русле заявлений Запада, но не резче. Очень и очень осторожно.

Так или иначе, нам необходимы рабочие отношения с соседом. Чтобы минимизировать возможные проблемы, которые Кремль попробует создавать нам руками Беларуси. Так что не нужно требовать от Зеленского резких заявлений и однозначной жесткой позиции. Он совершенно правильно не торопится испортить отношения с кем угодно, потому что исход непредсказуем. А нам с ними работать. Вот сейчас как раз тот случай, когда мы можем позволить себе любые заявления и эмоции. А украинская власть должна быть очень осторожна. Потому что тактически сейчас победит Кремль. А до стратегических результатов нужно еще дожить.