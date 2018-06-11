Двойной подход к России: в Италии поддержали НАТО 

Италия будет поддерживать политику двойного подхода НАТО в отношениях с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Huffingtonpost.it.

"Мы обсудили деликатную тему отношений с Россией. После кризиса в Украине в 2014 году НАТО придерживается линии "двойного подхода" (оборона и сдерживание одновременно с диалогом — ред.). Мы подтверждаем приверженность этому подходу", - сказал он.

По словам Конте, антироссийские санкции должны быть не самоцелью, а инструментом, который "не будет подавлять развитие здоровых отношений с российским гражданским обществом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня Джузеппе Конте заявил, что новое правительство будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

В ответ на это генсек НАТО заявил, что о пересмотре санкций против России можно говорить только после изменения поведения Кремля.