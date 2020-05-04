Двойник? Еще одна версия исчезновения Ким Чен Ына озадачила сеть

Тимур Григоренко Мир 09:47, 4.05.2020 Обновлено: 09:48, 4.05.2020

В сети предположили, что Ким Чен Ын, который появился на публике в Северной Кореи, является двойником.

Такое предположение было сделано на основе небольшого пятна на руке, которого раньше у диктатора КНДР не замечали, пишет Medialeaks.

Ким Чен Ын

"Вы заметили все это, потому что это не он! Не уверен, кто этот парень, но его зубы и другие особенности внешнего вида сделали этот вывод до боли очевидным, это не Ким Чен Ын! Вопрос в том – кто этот двойник?" – писали в сети.

Некоторые в сети и вовсе предположили, что Чен Ына заменил "инопланетянин".

"Он не настоящий Ким Чен Ын. Это его двойник, который прилетел с другой планеты. Помните кадры с НЛО, выпущенные Пентагоном?.. СМИ также были уверены, что он умер. Конец света близок", – шутили в Twitter.

Ранее специалист в сфере медицины из США пояснил, что такие пятна на руке у Чен Ына могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

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