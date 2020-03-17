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17 марта • обновлено в 19:53
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Двое сотрудников ВОЗ заболели коронавирусом

2.8т
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У двоих сотрудников Всемирной организации здравоохранения обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом журналистам заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Reuters. Это первые случаи заражения в организации.

Коронавирус добрался до ВОЗ: заразились сотрудники

Симптомы обнаружились, когда сотрудники были дома. При этом не уточняется, были ли они задействованы в борьбе с распространением инфекции.

Линдмайер подчеркнул в штаб-квартире ВОЗ в Женеве работает около 2,4 тысячи сотрудников и консультантов. Большинство из них переведены на удаленную работу.

По последним данным, в Швейцарии заражены 2 742 человек, из которых вылечились только 15. Количество летальных случаев в стране достигло 27.

Коронавирус добрался до ВОЗ: заразились сотрудники

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 марта количество зараженных в мире превышало 180 тысяч, из них более 7 тысяч скончались. Вылечились свыше 78 тысяч человек. Вирус зафиксирован в нескольких новых странах.

Сейчас количество зараженных превышает 190 тысяч, а смертей - 7,5 тысяч.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
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