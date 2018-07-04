Двое без сознания: в Солсбери произошло новое отравление

В Британии в городе Солсбери и соседнем Эймсбери (графство Уилтшир) произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщает местная полиция, уточняя, что два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Так, 40-летнего мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов города.

По первоначальной версии, они якобы отравились наркотическими веществами. В настоящее время полиция также не отбрасывает версию о нервно-паралитическом средстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до этого британские СМИ со ссылкой на полицию заявили, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта причастны двое россиян.