Движется к смягчению карантина: Испания достигла пика распространения COVID-19

Антон Малиновский Мир 18:13, 9.04.2020 Обновлено: 21:31, 9.04.2020

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна достигла пика распространения COVID-19 и сейчас двигается к смягчению карантинных мер.

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Об этом он заявил в четверг, 9 апреля, выступая перед парламентом, передает CNN. Он обратился к ним с просьбой продлить режим чрезвычайного положения, но отметил, что Испания постепенно двигается к отмене карантина.

"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", – заявил Санчес.

Однако он предупредил, что возвращение к нормальной жизни будет поэтапным и сейчас нужно сделать всё, чтобы не дать вирусу вернуться с новой силой.

Педро Санчес
AFP

"Последнее, что мы можем допустить, так это шаг назад, потому что это будет больше, чем неудача. Но мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся", – отметил премьер-министр.

Отметим, что по состоянию на 9 апреля, Испания стоит на втором месте по количеству заболевших COVID-19 – их там больше 152 тысяч, а 15238 человек погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертей от этого недуга начали снижаться.

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