Движется к смягчению карантина: Испания достигла пика распространения COVID-19

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна достигла пика распространения COVID-19 и сейчас двигается к смягчению карантинных мер.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом он заявил в четверг, 9 апреля, выступая перед парламентом, передает CNN. Он обратился к ним с просьбой продлить режим чрезвычайного положения, но отметил, что Испания постепенно двигается к отмене карантина.
"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", – заявил Санчес.
Однако он предупредил, что возвращение к нормальной жизни будет поэтапным и сейчас нужно сделать всё, чтобы не дать вирусу вернуться с новой силой.
Педро Санчес
AFP
"Последнее, что мы можем допустить, так это шаг назад, потому что это будет больше, чем неудача. Но мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся", – отметил премьер-министр.
Отметим, что по состоянию на 9 апреля, Испания стоит на втором месте по количеству заболевших COVID-19 – их там больше 152 тысяч, а 15238 человек погибли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертей от этого недуга начали снижаться.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.