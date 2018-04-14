Двери стянули тросиком: появились шокирующие детали трагедии в Кемерово

Следственный комитет (СК) России отчитался о результатах расследования по пожару в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом пишут РИА Новости.

Следствие определило, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, где погибли люди, "были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком".

Когда мужчины вырвали его и открыли дверь, то наткнулись на стену чёрного дыма.

Кроме того, стало известно, что один из погибших, который обладал навыками противопожарной безопасности, принял решение не выходить из кинотеатра. Он закрыл двери и заткнул одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым.

Также установлены люди, которые несут ответственность за трагедию.

"Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", - говорится в сообщении СК России.

Как сообщал "Обозреватель", ранее родственники погибших в Кемерово узнали, что дверь в кинозал запер один из зрителей.