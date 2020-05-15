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16 мая • обновлено в 02:21
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Две по 152 метра: в Германии взорвали башни АЭС. Впечатляющие фото и видео

17.2т
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В германском городе Филипсбург взорвали две градирни закрытой АЭС.

Как сообщает DailyMail, 152-метровые башни охлаждения были взорваны в четверг, 14 мая, около 6 утра. Подготовка ко взрыву велась четыре года. Обычно такие события привлекают много туристов, однако, в этот раз точную дату и время взрыва засекретили, чтобы люди не нарушали карантин.

Два реактора этой станции были остановлены в 2011 и 2019 годах в рамках плана Германии по отказу от ядерной энергетики.

Теперь на месте башен будет построена трансформаторная станция, которая будет доставлять электроэнергию из возобновляемых источников в северной Германии на юг страны.

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

В Германии взорвали башни неработающей АЭС

DailyMail

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Германия
Теги
взрыв Энергетика
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