Две по 152 метра: в Германии взорвали башни АЭС. Впечатляющие фото и видео

В германском городе Филипсбург взорвали две градирни закрытой АЭС.

Как сообщает DailyMail, 152-метровые башни охлаждения были взорваны в четверг, 14 мая, около 6 утра. Подготовка ко взрыву велась четыре года. Обычно такие события привлекают много туристов, однако, в этот раз точную дату и время взрыва засекретили, чтобы люди не нарушали карантин.

Два реактора этой станции были остановлены в 2011 и 2019 годах в рамках плана Германии по отказу от ядерной энергетики.

Теперь на месте башен будет построена трансформаторная станция, которая будет доставлять электроэнергию из возобновляемых источников в северной Германии на юг страны.

В Германии взорвали башни неработающей АЭС DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС DailyMail

В Германии взорвали башни неработающей АЭС DailyMail

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